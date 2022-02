Oostkampse horecaman die cocaïne wou smokkelen tussen diepvriesvis krijgt vier jaar cel

Een Oostkampse horeca-uitbater heeft in de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij voorbereidselen trof voor cocaïnesmokkel in ladingen diepvriesvis uit Zuid-Amerika. Samen met zijn Oostendse kompaan C.K. was D.V. ook van plan om speed te produceren. In de zaak stonden nog zes anderen terecht.

In de loop van 2017 kwam aan het licht dat de Oostkampse horecabaas D.V. (60) cannabis, cocaïne en speed verhandelde vanuit zijn woning. De man onderhield nauwe contacten met de Oostendse zonnepanelenlegger C.K. (56), die momenteel vastzit voor zijn vermeende betrokkenheid bij een groot drugslab in Lendelede.

Hun handelszaken dienden als dekmantel voor drugshandel. “Kant-en-klare maaltijden en zonnepanelen waren codewoorden voor verschillende soorten drugs”, stelde procureur Yves Segaert-Vandenbussche.

Diepvriesvis

Via R.V. (63) uit Beerse legden de twee contacten met een Nederlandse drugsorganisatie. D.V. gaf toe dat het hun bedoeling was om vanuit Zuid-Amerika en via de Antwerpse haven cocaïne te importeren in containers met diepvriesvis. Een Brugse handelaar in diepvriesvis zou uiteindelijk de stekker uit het project hebben getrokken toen hij hoorde wat de bedoeling was.

Volgens het parket wilden de mannen ook speed produceren. In dat kader zouden er meerdere bidons amfetamine-olie geleverd zijn. Toen de Nederlandse koerier R.S. (73) op 12 december 2017 werd opgepakt, was hij op bezoek bij C.K. De man uit Zoetermeer lichtte onder meer het systeem met codewoorden toe, maar trok later zijn verklaringen in.

D.V. en C.K. kregen maandag elk vier jaar cel. R.V. kreeg twee jaar cel. T.M. (66), een Antwerpse, kreeg twee jaar cel voor haar aandeel in de drugshandel van de Oostkampenaar. De Nederlandse koeriers R.S. en N.K. (57), die amfetamine-olie leverden, kregen elk drie jaar cel. Een derde Nederlander kreeg een jaar cel voor zijn rol als tussenpersoon. De Bruggeling en een man uit Brecht werden vrijgesproken.

(AFr)