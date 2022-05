Oostkampenaar die Milan (15) doodstak met bajonet blijft langer in de cel

De negentienjarige jongeman die in september vorig jaar de vijftienjarige Milan Meert met een bajonet doodstak in de Oostkampse Nieuwenhovewijk blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

Op vrijdagavond 24 september vorig jaar liep een feestje voor zijn negentiende verjaardag in de woning van Jordy D. in de Oostkampse Nieuwenhovewijk compleet uit de hand toen Bruggeling Milan Meert (15) er samen met een kompaan ongevraagd kwam opdagen. Milan kwam een openstaande drugsschuld vereffenen en zou daarbij een stroomstootwapen hebben bovengehaald.

Jordy D. greep naar een bajonet en stak er Milan mee neer. Het piepjonge slachtoffer rende zwaargewond de straat op en zakte enkele meters verderop in elkaar. Alle hulp kwam te laat.

Reconstructie

Jordy D. werd nog diezelfde nacht opgepakt en zit sindsdien achter de tralies. Vorige maand hield het parket een reconstructie van de feiten. Naast Jordy D. waren daarbij ook twee andere verdachten aanwezig die op dat moment nog in de cel zaten.

Maar zij werden intussen voorwaardelijk vrijgelaten. “Het is nu wachten op het moraliteitsonderzoek en het psychiatrisch verslag”, zegt Pieterjan Dens, de advocaat van Jordy D.

(AFr)