Oostkampenaar die bij sportdienst werkt, krijgt geen celstraf voor bezit van duizenden kinderpornografische foto’s en filmpjes

Een veertiger die aan de slag was bij de Oostkampse sportdienst kreeg donderdagochtend van de correctionele rechtbank geen gevangenisstraf voor het bezit van duizenden kinderpornografische foto’s en filmpjes. De veertiger kwam eerder in het vizier van de politie, waarna aan het licht kwam dat de man ook duidelijk fantaseerde over seks met minderjarigen.

T.T. kwam in het vizier van het gerecht in het kader van een onderzoek van het Gentse parket naar kinderpornografie. De veertiger kreeg op 21 maart vorig jaar onverwachts bezoek op zijn werk van de politie, bij de gemeentelijke sportdienst in Oostkamp. Hij kreeg één uur de tijd om zich aan te melden bij het lokale politiekantoor. “Toen hij zich daar om 17 uur aanmeldde, bleek hij in tussentijd bezwarend materiaal op zijn gsm gewist te hebben”, zei de procureur. Toen de feiten aan het licht kwamen, werd de man geschorst door het gemeentebestuur.

Concrete fantasieën

Niet veel later volgde een succesvolle huiszoeking. Er werden duizenden kinderpornografische foto’s en video’s aangetroffen op zijn computer. Daarbovenop voerde de veertiger tussen oktober 2017 en maart 2022 ook chatgesprekken met een negentigtal mannen, onder wie notoire pedofielen. T.T. liet daarbij niets aan de verbeelding over: hij uitte heel uitdrukkelijk zijn fantasieën over seks met minderjarigen.

De man zocht op Google ook heel vaak de termen ‘tieners’ en ‘jong’ op. De man zou evenwel kampen met een autismestoornis. “Op het internet vond hij het contact en de aandacht die hij in de buitenwereld niet vond”, zei zijn advocaat. “Nu hij weet dat hij autisme heeft, begrijpt hij ook waarom hij nooit langdurige relaties had. Bovendien hadden die vele foto’s en filmpjes eerder te maken met verzamelzucht dan met een echt seksueel probleem.”

Vonnis

De procureur vroeg eerder een celstraf van twee jaar voorwaardelijk en het verbod om nog te werken met minderjarigen. De rechter volgde de procureur daarin niet en veroordeelde de man tot een autonome probatiestraf.

De veertiger moet zich gedurende twee jaar aan strikte voorwaarden houden, waaronder psychologische begeleiding voor zijn problematiek. Indien hij zich daar niet aan houdt, volgt een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden. Daarbovenop moet T.T. 4.000 euro betalen, waarvan 3.200 euro met uitstel. (CC)