Oostendse vrouw krijgt zes maanden celstraf voor diefstallen bij gezin waar ze ging babysitten

Een 32-jarige vrouw uit Oostende heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek zes maanden effectieve celstraf gekregen voor diefstallen bij een gezin waar zij ging babysitten.

Toen een Oostends koppel in november 2021 tot de vaststelling kwam dat er zaken verdwenen in huis besloten ze een camera te hangen in de woonkamer.

Op de beelden zagen ze hoe de babysit aan een handtas zat te prutsen. Daaruit bleek achteraf 100 euro verdwenen. J.V. kon de feiten tijdens haar verhoor niet ontkennen.

Schadevergoeding

Maar eerdere diefstallen van een Nintendo Switch en een paar oorbellen ontkende ze met klem. De vrouw, die nog een blanco strafblad heeft, kwam niet opdagen voor haar proces.

Aan het getroffen gezin kende de rechtbank 650 euro schadevergoeding toe. (AFr)