Oostendse vrouw die op haar twaalfde misbruikt werd krijgt geen straf voor kinderporno, ze moet wel gsm-controles toelaten

Op haar twaalfde werd ze ontvoerd en verkracht, maar nu is een 36-jarige vrouw uit Oostende zélf veroordeeld voor bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik. Het openbaar ministerie vroeg vijftien maanden cel met uitstel, maar de rechtbank legde K.V. geen straf op. Ze moet wel in therapie en gsm-controles toelaten.

Het Amerikaanse gerecht maakte in augustus 2021 bij de federale politie melding van vijf kinderpornografische foto’s die in een chatroom geüpload werden vanaf de computer van K.V. In mei 2022 volgde een huiszoeking en troffen de speurders op haar iPhone liefst 1.650 strafbare afbeeldingen aan van kinderen tussen drie en zes jaar oud.

Trauma

De vrouw beweerde aanvankelijk dat ze totaal niet wist hoe de beelden in haar bezit waren gekomen. Maar later ging ze tot bekentenissen over. Ze vertelde hoe ze op haar twaalfde ontvoerd en verkracht werd. Er werden ook foto’s van haar in lingerie genomen. Naar eigen zeggen ging ze tevergeefs naar die beelden op zoek. Eenmalig zou ze vijf foto’s doorgestuurd hebben.

De procureur tilde niettemin zwaar aan de feiten en vroeg vijftien maanden cel. “Het ging ten slotte om een grote hoeveelheid beelden van zeer jonge kinderen”, stelde ze. De verdediging drong aan op de opschorting. “Mijn cliënte schaamt zich diep”, pleitte meester Annelien Welvaert. “Bij de confrontatie met de beelden tijdens haar verhoor moest ze zelfs overgeven.”

Volgens meester Welvaert liep K.V. een trauma op door het misbruik in haar kindertijd. “De dader zou van mijn cliënte ‘een fotomodel maken’. Ze krijgt al vele jaren psychologische begeleiding en in haar zoektocht naar antwoorden belandde ze op het dark web (deel van het wereldwijde web dat onzichtbaar is voor zoekmachines, red.), waar ze zich voordeed als iemand die interesse had in kinderporno. Ze wou weten wat die mensen drijft.”

Gsm-controles

De man die K.V. misbruikte zou uiteindelijk veroordeeld worden tot acht jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering. De procureur kon zich vinden in een opschorting voor K.V., maar enkel als die gekoppeld wordt aan voorwaarden zoals de regelmatige controle van haar gsm. De rechter ging in op dat verzoek al mag de politie de gsm maximaal twee keer per jaar aan een controle onderwerpen.

Als K.V. de komende drie jaar nieuwe feiten zou plegen, komt de zaak terug voor de rechtbank en die kan haar dan alsnog een straf opleggen. (AFr)