Oostendse twintiger die baksteen door raam OCMW gooide krijgt zes maanden cel

Een 28-jarige Afghaan uit Oostende heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen omdat hij een baksteen door het raam van het OCMW-gebouw gooide. M.N. vond dat hij te weinig geld kreeg.

Op 21 december vorig jaar raapte M.N. in de Edith Cavellstraat in Oostende een baksteen van de grond en gooide die door een raam op de gelijkvloerse verdieping van het OCMW-gebouw. De man was naar eigen zeggen kwaad omdat hij geen woning meer zou hebben en te weinig geld kreeg.

Slagen en verwondingen

Nazicht van zijn strafregister wees uit dat M.N. eerder al veroordelingen opliep voor geweld en eerlijkheidsmisdrijven. Op 7 januari 2016 kreeg hij voor de rechtbank in Charleroi achttien maanden celstraf met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Voor het proces rond het stukgegooide raam kwam M.N. niet opdagen. (AFr)