Oostendse serieverkrachter besmet met corona: nieuw proces alweer uitgesteld

Het nieuwe proces tegen de Oostendse serieverkrachter Hayk Terterian (32) is maandag alweer uitgesteld. De man, die in december 2015 bij verstek 25 jaar cel kreeg voor de verkrachting van negen vrouwen, raakte in de gevangenis besmet met het coronavirus.

Tussen oktober 2011 en de zomer van 2012 ontketende de toen 24-jarige Hayk Terterian een ware angstpsychose in Oostende. Op amper tien maanden tijd pleegde de man van Armeense origine negen gewelddadige verkrachtingen en aanrandingen in het centrum van badstad.

Het gerecht tastte lange tijd in het duister maar dankzij DNA-sporen kwam Terterian uiteindelijk als verdachte in het vizier. Toen de politie hem op 24 augustus 2012 wilde arresteren in zijn ouderlijke woonst in Oostende, kon hij ontkomen via de achtertuin.

Opgepakt in Polen

Op 14 december 2015 kreeg Terterian in de Brugse rechtbank bij verstek 25 jaar cel. De man bleef jarenlang voortvluchting maar werd in september 2018 in Polen opgepakt voor geweldpleging. Daarvoor kreeg hij in Polen elf jaar cel.

Hij tekende ook verzet aan tegen zijn veroordeling in België en om dit te kunnen behandelen werd hij eind september door het Poolse gerecht tijdelijk aan ons land uitgeleverd. Na enkele uitstellen stond de zaak maandagochtend terug op de rol in de Brugse rechtbank. Terterian bleek evenwel besmet met het coronavirus waarna de rechtbank de zaak uitstelde naar 31 januari.

