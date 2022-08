Oostendse koperdieven riskeren tot 37 maanden cel

Zeven Oostendenaars staan voor de Brugse rechtbank terecht voor een hele reeks koperdiefstallen in Oostende en Middelkerke. Ze riskeren tot 37 maanden cel.

De Oostendse regio werd al een tijdje geteisterd door koperdiefstallen toen Ruben C. (41) en Colin V. (30) op 16 juli vorig jaar tegen de lamp liepen terwijl ze twintig kilogram koper vervoerden op een brommer en later hun buit verkochten aan een metaalhandelaar.

Onderzoek wees uit dat C. en zijn broer Lieven (39) al sinds 2018 koperdiefstallen pleegden, onder meer op de site van het voormalige Sint-Jozefziekenhuis. Ook de 37-jarige Angelo M. bleek betrokken en had het vooral gemunt op ondergrondse garages. Op 26 maart werd hij samen met Aslan K. (33) betrapt bij diefstal van 40 kilogram koper in het leegstaande café Cosy Corner in de Langestraat in Oostende. K. droeg op dat moment een enkelband.

De beklaagden kampen met een drugsprobleem en kwamen al vaker met het gerecht in aanmerking. Voor Angelo M. eist het OM 37 maanden effectief. De broers C. evenals medebeklaagde Michael D. (40) riskeren twee jaar cel. Die laatste viseerde onder meer de oude maritieme zendmasten in Middelkerke. Aslan K. riskeert twaalf maanden cel, voor Colin V. vroeg het OM toepassing van de strafwet. T.B. (34), de vriendin van Lieven C., hangt negen maanden cel boven het hoofd.

Vier beklaagden kwamen niet opdagen voor hun proces. De rest vroeg een milde straf, al dan niet voorwaardelijk. De sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard stelde zich burgerlijke partij en vroeg 20.000 euro schadevergoeding voor diefstal van 200 meter koperdraad uit een garagecomplex langs de Torhoutsesteenweg in Oostende.

De uitspraak volgt op 1 september. (AFr)