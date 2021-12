Oostendenaar ziet half miljoen euro verbeurd verklaard na gesjoemel met schijnzelfstandigheid

Een 55-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank een effectieve geldboete van 36.000 euro gekregen voor gesjoemel met schijnzelfstandigheid. Marc V. ontweek met zijn constructie ruim een half miljoen euro aan sociale bijdragen en lonen.

Het gerecht kreeg V. op 17 juli 2015 in het vizier tijdens een controle op een werf in Gent. Er waren enkele Roemenen aan de slag voor het bouwbedrijf Euro-Floor. Ze stonden geregistreerd als zelfstandigen maar bleken zich daar zelf niet van bewust. “Het ging in werkelijkheid om schijnzelfstandigen”, verduidelijkte de arbeidsauditeur. “Hun werkkledij werd ter beschikking gesteld door de beklaagde. Ze konden bovendien hun werkuren niet kiezen en kregen een vast loon uitbetaald.”

Marc V. gebruikte de frauduleuze constructie ook in zijn hotel in Middelkerke. Zo kon hij volgens het gerecht liefst 384.000 euro aan bijdragen aan de sociale zekerheid ontduiken. “Het personeel werd ook jarenlang te weinig betaald”, ging de arbeidsauditeur verder. “In totaal bleven 130.000 euro aan lonen onbetaald.” De rechter verklaarde liefst 514.000 euro verbeurd ten aanzien van V., die niet kwam opdagen voor zijn proces.

(AFr)