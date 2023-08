Oostendenaar wordt kort na vrijlating betrapt met ruim 100 gram speed in onderbroek en krijgt een jaar effectieve celstraf

Een 48-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor drugshandel. Claude D. werd enkele maanden na zijn vrijlating uit de gevangenis alweer betrapt met een grote hoeveelheid speed.

Op 30 december vorig jaar mocht Claude D. de Brugse gevangenis verlaten na een straf voor drugsfeiten. Maar bij een controle op 20 maart in De Haan liep hij alweer tegen de lamp. De politie trof toen 101 gram speed aan in zijn onderbroek. De drugs zaten in kleine dosissen verpakt en de berichten in zijn gsm wezen volgens het gerecht op verkoop.

Zware drugsverslaving

Tijdens het proces wees procureur Frank Demeester op het uitgebreide strafregister van D., die al vele jaren met een zware drugsverslaving kampt. In 2010 kreeg hij veertig maanden cel voor drugsfeiten, maar ook daarna bleef hij de veroordelingen opstapelen. De man kreeg straffen met probatie-uitstel en een werkstraf. “Maar die hielpen hem niet op het rechte pad”, besloot Demeester.

D. ontkende met klem dat hij speed verkocht. “Mijn cliënt is dakloos en had zijn volledige speedvoorraad bij zich”, pleitte advocate Amber Lumbeeck. “Hij koopt altijd grote hoeveelheden omdat dit goedkoper uitkomt. Die kleine verpakkingen zorgen er volgens mijn cliënt voor dat de drugs beter bewaard blijven.” Claude D. erkende wel dat hij sporadisch speed afleverde voor een vriend. (AFr)