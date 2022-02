Oostendenaar vrijgesproken voor poging doodslag op voormalige huisgenoot

Een 47-jarige Oostendenaar is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor poging tot doodslag op zijn voormalige huisgenoot. Voor een andere steekpartij, waarbij hij zijn lief onbedoeld raakte, kreeg hij achttien maanden cel.

Op 18 december 2019 trok V.H. (35) naar het appartement waar hij tot twee weken eerder had verbleven. Hij stampte de voordeur in en op de gang kreeg hij het zwaar aan de stok met zijn voormalige huisgenoot F.V. (47). Tijdens die schermutseling kreeg V.H. een mes in de rug gestoken. Hij hield daar een klaplong aan over en moest in het ziekenhuis een operatie ondergaan.

Wettige zelfverdediging

Volgens het parket had V.H. het wapen zelf meegenomen, maar werd het tijdens het gevecht door F.V. afgenomen. De verdediging stelde dan ook dat het om wettige zelfverdediging ging en drong met succes aan op de vrijspraak. Voor de klappen die V.H. zelf uitdeelde tijdens het gevecht kreeg hij woensdag twaalf maanden effectieve celstraf.

In een ander dossier kreeg F.V. wél achttien maanden cel. Op 22 april vorig jaar kreeg hij het aan de stok met een kennis. Toen hij daarbij uithaalde met een keramisch mes, stak hij per ongeluk in de hand van zijn vriendin.

(AFr)