Oostendenaar voor rechter omdat hij buren klappen verkoopt

Een uit de hand gelopen burenruzie bracht een 49-jarige Oostendenaar vrijdagmorgen voor de Brugse rechtbank. G.S. gaf zijn buurman en -vrouw enkele rake klappen en gooide zelfs een stenen beeld tegen hun voordeur kapot.

Op 13 juni, even voor middernacht, kwam de oproep bij de Oostendse politie binnen. Er waren moeilijkheden in het appartement waar G.S. woonde, vlakbij het Kursaal. “De agenten troffen ter plaatse een ware ravage aan”, zei de procureur vrijdagmorgen in de rechtbank. “Er lag overal aarde op de grond en twee stenen beelden lagen aan diggelen. Ook de voordeur van de slachtoffers was beschadigd.”

Die slachtoffers hadden G.S. als een razende de trap op zien lopen, naar hen toe. Hij gaf eerst zijn buurman enkele rake klappen en ook zijn buurvrouw kreeg enkele slagen. Het koppel kon hun voordeur sluiten, maar daarop nam G.S. enkele spullen in het rond.

Spullen in gang

De veertiger – een militair op rust – verklaarde dat hij vermoedde dat zijn buren de politie hadden verwittigd voor geluidsoverlast op zijn appartement. Maar dat was niet het geval. “Maar er was wel al een tijdje onenigheid tussen beide partijen”, zegt zijn advocaat Maya Vanden Bogaerde. “Het slachtoffer gaf steeds commentaar omdat mijn cliënt verschillende spullen in z’n gang had staan. En dat terwijl hij zelf hangplanten aan de balustrade hing die voor aarde op de verdieping van mijn cliënt zorgden. De discussies waren eigenlijk banaal.”

G.S. gaf toe dat hij die avond naar het voetbal was gaan kijken en dronken was toen hij thuis kwam. “Hij had teveel gedronken en reageerde verkeerd toen hij dacht dat zijn bovenbuurman weer wou discussiëren”, aldus zijn advocaat. De rechter zal zich op 4 maart over de zaak uitspreken.

(TL)