Oostendenaar veroordeeld voor valse naamdracht en bezit kinderporno

Een 67-jarige Oostendenaar is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf voor bezit en verspreiding van kinderporno en valse naamdracht.

Uit informatie van het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children bleek dat op 15 april 2020 kinderporno werd geüpload via het Facebook-profiel van een 23-jarige vrouw. Het profiel kon gelinkt worden aan de 67-jarige J.V. uit Oostende. Bij een huiszoeking in mei 2021 werden heel wat foto’s van minderjarige meisjes aangetroffen op zijn computer, weliswaar meestal zonder seksuele context.

Vals profiel

V. gaf aanvankelijk enkel toe dat hij achter het valse Facebookprofiel zat. Niet veel later bekende hij ook dat hij in een dronken bui het kinderpornografisch filmpje had doorgestuurd. “Ik voel mij niet aangetrokken tot minderjarigen”, benadrukte hij. Volgens V. waren de foto’s op de Filipijnen gemaakt door kennissen en familie van zijn vrouw.

De Oostendenaar moet zich de komende maanden aan een resem strikte voorwaarden houden. Hij kreeg onder meer een verbod om zonder toelating van de probatiecommissie langer dan acht dagen naar het buitenland te reizen. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)