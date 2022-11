Oostendenaar vecht twee jaar cel aan die hij kreeg opgelegd voor koperdiefstallen

Een 39-jarige Oostendenaar vecht voor de Brugse rechtbank de twee jaar effectieve celstraf aan die hij bij verstek kreeg opgelegd voor koperdiefstallen. Lieven C. hoopt op een werkstraf.

Begin september werden zes Oostendenaars schuldig bevonden aan een hele reeks koperdiefstallen in Oostende en Middelkerke. De broers Ruben en Lieven C. kregen respectievelijk dertig maanden en twee jaar effectieve celstraf opgelegd.

Voormalig Sint-Jozefziekenhuis

Het onderzoek had uitgewezen dat de twee al sinds 2018 koperdiefstallen pleegden, onder meer op de site van het voormalige Sint-Jozefziekenhuis.

Lieven C. liet verstek gaan voor zijn proces en werd dus bij verstek veroordeeld. Hij tekende verzet aan en tijdens de nieuwe behandeling van zijn proces wees zijn advocaat op zijn beperkte rol in de feiten.

Bij een van de feiten zou hij enkel zijn wagen ter beschikking hebben gesteld aan zijn broer Ruben. “Hij was niet zelf betrokken bij de diefstal, maar was er wel van op de hoogte”, pleitte advocate Beatrice Waerenburgh.

Hoop op werkstraf

Met feiten ten nadele van de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard langs de Torhoutsesteenweg in Oostende had Lieven C. naar eigen zeggen niets te maken. “Daar werden koperen buizen gestolen, terwijl in mijn woning koperen kabels werden gevonden”, stelde hij.

C. liep al negentien veroordelingen op maar is nu volgens zijn advocate op het rechte pad. “Hij heeft vast werk en heeft geen enkel contact meer met zijn broer”, pleitte ze. “We hopen op een werkstraf”. De rechter doet uitspraak op 8 december. (AFr)