Oostendenaar slaat huisgenoot halfdood met uppercut: achttien maanden cel

Een 34-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank achttien maanden celstraf gekregen voor zware slagen aan zijn huisgenoot.

Op 10 september kreeg de politie een melding binnen van een vechtpartij tussen twee mannen op het kruispunt van de Duinenstraat en Madeliefjeslaan in Oostende. Een getuige had vanuit de eetzaal van het vakantiecentrum Vayamundo gezien hoe V.F. een zestal vuistslagen uitdeelde aan het slachtoffer. Hij gaf hem tot slot ook nog een uppercut waarna het slachtoffer voor dood neerplofte op zijn gezicht.

Huisgenoot

Toen V.F. zag wat hij had aangericht begon hij in paniek aan de schouders van het slachtoffer, zijn huisgenoot, te schudden. “Doe me dit niet aan. Ik wil mijn huis niet verliezen”, riep hij volgens de getuige.

De politie kwam ter plaatse en trof het half bewusteloze slachtoffer aan in het midden van het kruispunt. De man werd met bloedingen aan de wenkbrauwen, neus en lippen overgebracht naar het ziekenhuis.

De aanleiding voor het incident is niet duidelijk. V.F. verklaarde aan de politie dat hij niet goed meer wist wat er gebeurd is. Intussen zou de ruzie zijn bijgelegd. De beklaagde, die in het verleden al veroordelingen opliep voor geweld, kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)