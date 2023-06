Oostendenaar riskeert zes maanden cel nadat hij kaak Aaron (24) verbrijzelt tijdens een feestje: “Nog steeds pijn als ik eet”

Ruim vier jaar geleden kreeg Aaron Vandenbussche (24) tijdens een feestje in Lombardsijde een keiharde vuistslag tegen zijn kaak. De kin van de Oostduinkerkenaar brak daarbij middendoor. “Ik at twee maanden met een rietje”, zucht de twintiger die verder moet met een metalen plaat in zijn hoofd. Zijn vermeende aanvaller vroeg dinsdag de vrijspraak. “Hij was niet eens op dat feestje”, pleitte zijn advocaat.

Op 23 februari 2019 zette Aaron Vandenbussche samen met enkele vrienden de bloemetjes buiten op een feestje in café De Wedergeboorte in Lombardsijde. Terwijl hij op de dansvloer stond, zag hij hoe twee aanwezigen met elkaar op de vuist gingen. Hij kwam tussenbeide en probeerde een van de kemphanen achteruit te trekken. Maar het volgende moment viel nog een andere man hem op laffe wijze langs achteren aan. “Ik zag niet meer dan een schicht”, doet Aaron het verhaal. “Met één enkele vuistslag brak hij mijn kin middendoor. Mijn kaakbeen hing helemaal los. Terwijl ik wegliep, moest ik ze met mijn handen ondersteunen. De pijn was enorm.”

In het ziekenhuis kreeg Aaron een titanium plaat in het gezicht geplant. Ook zijn gebit werd vastgezet. “Ik heb twee maanden met een rietje door de tanden moeten eten en drinken”, gaat hij verder. “De eerste plaat bleek evenwel te klein en na een week braken de artsen mijn kaak opnieuw om een groter exemplaar te steken. Die heb ik nu voor het leven. En dat enkel en alleen omdat ik tussenbeide kwam in een ruzie.”

Vuistslag met grote gevolgen

De aanval heeft grote gevolgen op het dagelijkse leven van Aaron. “Het doet pijn als ik eet en ik heb veel last van tandengeknars”, zegt hij. “Ik ging wekelijks karten, maar dat lukt nu niet meer aangezien ik geen helm kan dragen. En zaalvoetbal zit er ook niet meer in want ik mag geen kopbal geven. Tot voor die aanval ging ik met mijn pa naar de matchen van Club Brugge kijken in het stadion. Maar ook dat gaat niet meer want ik heb schrik op dergelijke grote manifestaties. En op het moment van de feiten had ik net vast werk gevonden als automechanieker. Gelukkig kon ik daar na mijn revalidatie terug aan de slag.”

Camerabeelden

Op basis van camerabeelden werd Oostendenaar D.V. (23) als verdachte geïdentificeerd. Procureur Mathieu Desmet vroeg dinsdag in de Brugse strafrechtbank zes maanden effectieve celstraf en een boete. “De beelden werden heel grondig geanalyseerd en twee getuigen wezen hem aan als de man die de vuistslag uitdeelde”, stelde hij. De procureur verwees naar het strafblad van de twintiger dat twee veroordelingen telt voor drugs.

Ook volgens Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van het slachtoffer, staat de schuld van D.V. vast. “Op de beelden is zelfs te zien hoe hij buiten nog eens trots met een zwaaibeweging toont hoe goed hij mijn cliënt wel mee had”, pleitte hij. “Maar wanneer de politie arriveert, neemt hij de benen. De schoenen die hij droeg tijdens zijn ondervraging zijn trouwens dezelfde als diegene die zichtbaar zijn op de beelden.”

D.V. zelf waste dinsdag de handen in onschuld. “Mijn cliënt was niets eens op dat feestje”, zo pleitte meester Jan Dekersgieter. “En het openbaar ministerie wou hem aanvankelijk zelfs buiten vervolging stellen omdat er te veel twijfel was. Die camerabeelden zijn overigens heel onduidelijk.” Dekersgieter vroeg om de dj van het feestje onder ede als getuige te verhoren. Die wees immers D.V. aan als dader. Op 19 september komt de zaak terug voor. Als de Brugse strafrechtbank beslist om geen getuigen meer op te roepen zal er die dag vonnis zijn. (AFr)