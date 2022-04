Oostendenaar riskeert alsnog drie jaar effectief voor fatale overdosis

Een 38-jarige Oostendenaar hangt in de Brugse correctionele rechtbank alsnog drie jaar effectieve gevangenisstraf boven het hoofd voor zijn aandeel in een fatale overdosis. Jürgen H. had drie jaar met uitstel gekregen, maar lapte volgens het openbaar ministerie zijn voorwaarden aan zijn laars.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd op 2 maart 2019 aangetroffen op een appartement in Oostende. De speurders vonden in het pand gebruikte spuiten en een klomp van 20 gram heroïne. Uiteindelijk bleek dat het slachtoffer bezweken was aan een combinatie van cocaïne en heroïne.

Voorwaardelijke straf

Jürgen H. had samen met het slachtoffer en een andere vriend drugs gebruikt, maar ontkende zijn aandeel in het overlijden. In december 2019 werd hij door de Brugse correctionele rechtbank echter tot 37 maanden effectieve celstraf veroordeeld. Het Gentse hof van beroep maakte daar in juni 2020 een voorwaardelijke celstraf van drie jaar van.

Volgens het openbaar ministerie verliepen de voorwaarden heel moeizaam. Zo ging hij plots een tijdje herbronnen in het buitenland en kwam hij niet opdagen bij de justitieassistent. Zijn moeder belde zelf eens om te zeggen dat hij in zijn heroïneverslaving hervallen was. “Het ging in die periode inderdaad niet goed, maar nu is hij wel goed bezig”, aldus meester Emily De Ceuninck, die vroeg om de voorwaarden toch niet in te trekken.

Diefstallen

De beklaagde moest zich op dezelfde zitting ook verantwoorden voor twee diefstallen. Op 18 januari 2022 ging hij in Oostende aan de haal met een fiets. Toen de eigenaar hem tegenhield, zou H. een klap uitgedeeld hebben.

“Ik ben gewoon tegen die fiets gevallen, want door de medicatie was ik zelfs niet in staat om ermee te rijden”, reageerde de beklaagde. Ten slotte maakte hij op 26 december 2020 bij Delhaize in Bredene hondenvoeding en twee blikjes gecondenseerde melk buit.

De rechter doet uitspraak op 19 mei.