Oostendenaar met rijverbod én drugs in het lijf legt vals rijbewijs voor: zes maanden cel

Een 42-jarige Serviër uit Oostende heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor gebruik van een vals rijbewijs.

Op 14 januari 2022 onderwierp de Oostendse politie het voertuig van M.P. aan een controle. De man had immers een rijverbod. P. haalde een Servisch rijbewijs boven, maar dat bleek vervalst. Als klap op de vuurpijl legde hij ook nog een positieve speekseltest af. De man had dus drugs in het lichaam.

Tijdens zijn verhoor hield de beklaagde vol dat het om een origineel rijbewijs ging. Naar eigen zeggen had hij in Servië zelfs 1.300 euro betaald “om de procedure te versnellen”. Maar op zijn proces betwistte de man de feiten niet langer.

22 veroordelingen

De verdediging drong tevergeefs aan op een werkstraf. P. liep in totaal al 22 veroordelingen op, waarvan twaalf voor rijden zonder rijbewijs. (AFr)