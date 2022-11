Oostendenaar krijgt voorwaardelijke celstraf voor bezit van kinderporno nadat foto’s van naakte kinderen in verkeerde brievenbus belanden

Een 66-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit van kinderporno. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

De bal ging op 7 januari vorig jaar aan het rollen toen een enveloppe met foto’s van naakte kinderen in de brievenbus belandde van een Hasseltse vrouw. De beelden waren eigenlijk bestemd voor haar buurman, die de “pennenvriend” was van beklaagde M.N. Bij de foto’s stak een brief met een verhaal over seks met minderjarigen. Gedegouteerd verwittigde de vrouw de politie. Die had M.N. snel te pakken, want zijn naam en adres stonden op de enveloppe. In zijn woning werd kinderporno aangetroffen.

In zijn verhoor gaf de zestiger toe dat hij foto’s uitwisselde met een man die hij via een contactadvertentie had leren kennen. Op zijn vraag voorzag hij de foto’s van fantasieverhalen over seks met minderjarigen. Daarbij gebruikte hij zelfs de namen van dichte familieleden. M.N. bleek ook geregeld naar kinderporno te surfen en in 2006 kreeg hij al eens drie jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarige.

Na zijn arrestatie zat M.N. een maand in voorhechtenis. Het parket vroeg twee jaar voorwaardelijke celstraf voor M.N. “Mijn cliënt ging door een periode van depressie na het overlijden van zijn moeder en zijn partner”, zo pleitte meester Nelson Vanlocke. “Hij was eenzaam en raakte dan nog eens 2.000 euro kwijt door phishing. Uiteindelijk ging hij in op een pervers zoekertje.”

Volgens meester Vanlocke waren de foto’s die M.N. verstuurde op zich niet van kinderpornografische aard. “Het waren vooral beelden van kinderen tijdens nudistenkampen”, stelde hij. “Ze hadden geen seksueel karakter.” De rechtbank volgde hem daarin en sprak M.N. vrij voor verspreiding van kinderporno. Voor het bezit ervan kreeg hij achttien maanden voorwaardelijke celstraf. De man moet onder meer in behandeling voor zijn seksuele problematiek. (AFr)