Oostendenaar krijgt alsnog drie jaar effectieve celstraf voor fatale overdosis

Een 38-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank alsnog drie jaar effectieve celstraf gekregen voor zijn aandeel in een fatale overdosis. Jürgen H. had in beroep drie jaar met uitstel gekregen, maar hij leefde zijn voorwaarden niet na.

Op 2 maart 2019 werd het levenloze lichaam van een druggebruiker aangetroffen op een appartement in Oostende. In het pand werden gebruikte spuiten en 20 gram heroïne aangetroffen. Onderzoek wees uit dat de man bezweken was aan een combinatie van cocaïne en heroïne.

Hervallen

Jürgen H. gaf toe hij samen met het slachtoffer en nog een derde persoon drugs had gebruikt. Maar hij ontkende dat hij iets met het overlijden te maken had. De Brugse strafrechtbank meende toch dat de drugs van H. kwamen en veroordeelde hem tot 37 maanden effectieve celstraf. Maar in beroep maakte de rechter er drie jaar voorwaardelijk van.

De Oostendenaar herviel echter in zijn heroïnegebruik en miste afspraken met zijn justitieassistent. De rechter trok zijn voorwaarden daarom terug in. Daarnaast kreeg H. ook nog veertien maanden cel voor twee diefstallen. Op 18 januari 2022 stal hij in Oostende een fiets en op 26 december 2020 ging hij bij Delhaize in Bredene met hondenvoeding en twee blikjes gecondenseerde melk aan de haal.

(AFr)