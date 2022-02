Oostendenaar krijgt acht maanden cel voor kinderporno: “Hij zocht naar horror en science fiction”

Een 39-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank acht maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno.

Het gerecht kreeg R.C. in het vizier na een melding van het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children. Volgens die informatie had de Oostendenaar op 30 augustus 2019 een kinderpornografische foto verstuurd via Facebook Messenger. Bij een huiszoeking op 17 november 2020 namen de speurders een harde schijf van R.C. in beslag met daarop vier video’s en diverse foto’s van kinderpornografische aard.

“Per ongeluk”

R.C. beweerde dat hij inderdaad een foto van naakte kinderen had doorgestuurd naar een vriend. “Maar dat was om hem op stang te jagen”, verklaarde hij. Volgens de verdediging ging hij ook nooit doelbewust op zoek naar kinderporno. “Als fan van complottheorieën, horror en science fiction klikte hij op het dark web allerlei links aan en heeft hij per ongeluk kinderporno gedownload”, pleitte meester Bruno Dessin. “Hij verwijderde dit meteen en dacht dat alles weg was.”

Meester Dessin vroeg om R.C. opschorting van straf te geven, gekoppeld aan voorwaarden. “Hij kampte met een drankprobleem en heeft amper sociale contacten. Vast werk vinden, lukt niet waardoor hij bij zijn moeder blijft wonen.” (AFr)