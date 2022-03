Oostendenaar gooit pinguïnbeeld stuk tegen voordeur buurman: twaalf maanden cel

Een 49-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank twaalf maanden cel gekregen, de helft met uitstel, voor slagen aan zijn buren. Hij bekogelde ook hun voordeur met stenen beelden.

Op 13 juni vorig jaar ging G.S. rond middernacht compleet door het lint in het Oostendse appartementsgebouw waar hij woonde. In het kader van een zware ruzie gooide hij twee stenen beelden, waaronder dat van een pinguïn, stuk tegen de voordeur van zijn bovenburen. Hij verkocht zijn buurman ook verschillende klappen en ook de buurvrouw moest het ontgelden.

De syndicus van het gebouw verklaarde dat er al een tijdje problemen waren. De stoppen waren bij C.S. doorgeslagen omdat hij vermoedde dat zijn buren de politie hadden gebeld wegens geluidsoverlast. Maar volgens de verdediging was er een andere oorzaak.

Voortdurend opmerkingen

“Mijn cliënt kreeg voortdurend commentaar van zijn buurman over de spullen die hij in zijn gang had staan”, pleitte meester Maya Vanden Bogaerde. “En dat terwijl de buurman zélf hangplanten over de balustrade had hangen die de gangen bevuilden met aarde. De avond van de feiten was mijn cliënt thuisgekomen na een avondje voetbal kijken en had hij te veel gedronken. Hierdoor heeft hij verkeerd gereageerd.” (AFr)