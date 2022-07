Oostendenaar duwt kennis pistool onder kin tijdens avondje darts in zijn mancave: 37 maanden cel

Een 43-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank 37 maanden cel gekregen, waarvan twintig voorwaardelijk, voor een brutale diefstal met geweld en inbreuken op de wapenwet.

Op 30 januari belandde een man met zware verwondingen in het gezicht op de spoeddienst van het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. Hij verklaarde dat hij tijdens een avondje darts in de mancave van William C. (43) plots een pistool onder de kin kreeg geduwd. Hij kreeg klappen in het gezicht waarna hij het wapen kon wegduwen. Daarbij gingen wel meerdere schoten af. C. haalde uiteindelijk 150 euro uit zijn portefeuille.

Al eerder veroordeeld

William C. liep in het verleden al verschillende zware veroordelingen op. In 2017 kreeg hij 40 maanden cel voor brandstichting. De feiten van januari betroffen naar eigen zeggen een schermutseling over 25 gram speed. Ook het parket meent dat het om een afrekening ging in het drugsmilieu. In de woning van C. trof de politie een machete, dolk en twee vuurwapens aan. Bij zijn arrestatie had hij een stoffen zak met twee biljartballen op zak. Eveneens als wapen, volgens het parket.

Advocaat Jean-Marie De Meester drong aan op voorwaarden. “Mijn cliënt kampt met ADHD en gebruikte drugs om te kalmeren”, pleitte hij. “Maar hij is dat milieu beu. Als hij vrijkomt kan hij beginnen te werken. Hij is ook van plan om Oostende te verlaten.” Wanneer C. vrijkomt na het effectieve deel van zijn straf zal hij in behandeling moeten voor zijn drugs- en agressieprobleem.

(AFr)