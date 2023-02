Oostendenaar betrapt met 25 gram cannabis in gevangenis na ongestoord bezoek van stiefvader

Een 23-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden effectieve celstraf en een geldboete van 8.000 euro gekregen voor drugsbezit in de gevangenis.

Op 31 december 2021 kreeg Alexander C. in de gevangenis van Brugge ongestoord bezoek van zijn stiefvader. Achteraf hing er een duidelijke cannabisgeur in het zaaltje waar de twee elkaar ontmoet hadden.

Eerdere veroordelingen

C. werd gefouilleerd en liet daarbij een zak met 24,92 gram cannabis vallen in een poging om die weg te moffelen achter een deur. De Oostendenaar verklaarde dat hij de drugs eerder op de wandeling had gekocht.

C. liep eerder al zeventien veroordelingen op diefstal met geweld, drugsfeiten, afpersing en verkeersinbreuken. Volgens procureur Mike Vanneste duikt zijn naam vaak op in drugsdossiers.

Halfopen gevangenis

“Wellicht waren de drugs in de gevangenis ook niet enkel voor eigen gebruik”, stelde hij. Volgens zijn advocate heeft C. zich intussen helemaal herpakt en verblijft hij nu in de halfopen gevangenis van Ruiselede. Daar volgt hij een project om drugsvrij te blijven”, pleitte meester Justine De Cloedt. (AFr)