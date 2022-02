Oostendenaar (79) krijgt acht jaar cel voor jarenlange verkrachting mentaal gehandicapte dochter

Een 79-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank acht jaar effectieve celstraf gekregen voor de jarenlange verkrachting van zijn mentaal gehandicapte dochter. Opmerkelijk: Gustaaf G. werd in 2007 al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij zijn andere dochter. Hij kwam toen weg met probatievoorwaarden.

Het intussen 32-jarige slachtoffer verblijft sinds 2011 in een instelling in Oostduinkerke. Ze ging om de twee weken tijdens het weekend naar huis, maar na een van die bezoekjes aan haar ouders wilde ze plots niet meer in bad. Haar begeleiders troffen blauwe plekken aan in haar schaamstreek waarna ze op 14 mei vorig jaar naar de politie stapten.

Uit een audiovisueel verhoor bleek dat de verstandelijk beperkte vrouw al minstens vijf jaar lang verkracht werd door haar vader Gustaaf G., die op 30 juni werd aangehouden en sindsdien in de cel zit. “De beklaagde kwam haar vaak achterna toen ze ’s avonds naar haar bed ging”, verduidelijkte de procureur. “Haar moeder lag toen meestal te slapen voor de televisie.”

Andere dochter

Opvallend genoeg werd G. in 2007 al eens veroordeeld voor de verkrachting van zijn andere dochter, die eveneens verstandelijk beperkt is. Hij kreeg toen geen straf, maar wel een resem probatievoorwaarden opgelegd. Hij stond toen ook terecht voor feiten ten aanzien van het huidige slachtoffer, maar werd daarvoor vrijgesproken. De beide zussen hebben allebei een mentale leeftijd van vijf à zes jaar. “Het waren walgelijke feiten”, fulmineerde de procureur. “Ik zie geen enkele reden om mild te zijn.”

Tijdens het onderzoek ontkende Gustaaf G. het misbruik met klem. “Ze is een godverdomse leugenaar”, verklaarde hij. “Het is een schande dat zij mij zo durft te beschuldigen.” Maar tijdens zijn proces betwistte de G. de feiten niet langer. “Mijn cliënt kampt met geheugenverlies en takelt snel af in de gevangenis”, pleitte meester Olivia Delille, die tevergeefs aandrong op een voorwaardelijke straf. (AFr)