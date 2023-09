Oostendenaar (76) die architect al jarenlang belastert riskeert zeven maanden effectieve celstraf: “Dit moet stoppen”

“Hij heeft geen diploma en vervalst zijn facturen”. Dát is wat een 76-jarige Oostendenaar al vijftien jaar rondbazuint over een architect waarmee hij in onmin leeft. De lasterlijke aantijgingen leverden hem eerder al tien maanden celstraf met uitstel op, maar M.D. zette zijn kruistocht gewoon verder. En dus verscheen hij vrijdag opnieuw voor de rechtbank, waar hij nu zeven maanden effectieve celstraf riskeert.

Een vijftiental jaar geleden tekende het slachtoffer de plannen uit voor renovatiewerken aan een pand van Oostendenaar M.D. Die laatste trok evenwel zijn staart terug in en weigerde de factuur te betalen voor de prestaties die de architect op dat moment al geleverd had. M.D. stapte naar de burgerlijke rechtbank, maar daar ving hij bot. Hierop begon hij brieven te schrijven naar het parket, het Oostendse stadsbestuur en de Orde van Architecten. Daarin beschuldigde hij de Oostendse architect van gesjoemel. Zo beweerde hij dat hij geen diploma heeft en facturen vervalst.

Mensen waarschuwen

De architect pikte dat niet en diende een klacht in wegens laster en eerroof. Omdat M.D. hem maar niet met rust liet – de twee wonen op een steenworp van elkaar – volgde ook een klacht wegens belaging. Het kwam tot een proces waar M.D. zich zonder advocaat kwam verdedigen. “Het was mijn plicht om dat te doen. Ik moest de mensen waarschuwen zodat er geen nieuwe slachtoffers vallen”, stelde hij toen. De man ging zo hevig tekeer dat een viertal agenten een oogje in het zeil hielden. Zijn pleidooi bleek evenwel een maat voor niets want de Brugse rechtbank veroordeelde hem halfweg juni 2018 tot drie maanden celstraf met uitstel. Het Gentse hof van beroep maakte daar begin 2020 zelfs tien maanden celstraf met uitstel van. Bewijzen voor zijn beweringen waren er immers niet.

“Overal waar hij mijn bordje ziet hangen, stapt hij naar binnen en begint hij mij zwart te maken”

Maar M.D. volhardde in de boosheid en bleef mensen benaderen die de architect onder de arm hadden genomen. “Overal waar hij mijn bordje ziet hangen, stapt hij naar binnen en begint hij mij zwart te maken”, zucht het slachtoffer, een zestiger. “Ik ben al veertig jaar architect en heb altijd correct gehandeld. Al de beweringen van die man zijn dan ook compleet uit de lucht gegrepen. Toen hij mij begin vorig jaar zwart maakte bij twee huisartsen voor wie ik een opdracht uitvoerde, hebben die mij verwittigd en heb ik een nieuwe klacht wegens laster en eerroof neergelegd. Ik wil gewoon dat dit stopt.”

Geen schuldinzicht

Bijgevolg moest M.D zich vrijdag opnieuw voor de rechtbank verantwoorden. Procureur Jochen van Aalst vroeg deze keer zeven maanden effectieve celstraf. De intussen 76-jarige man kwam zich alweer zonder advocaat verantwoorden, maar van enig schuldinzicht bleek geenszins sprake. Met de nodige misbaar herhaalde hij zijn beschuldigingen aan het adres van de architect en bracht een stapel documenten mee die zijn beweringen moesten bewijzen. Hij slingerde ook verwijten naar de advocaat van de architect, die zelf wijselijk thuis bleef. Als M.D. op 20 oktober veroordeeld wordt, kan ook de eerder opgelegde celstraf effectief worden. (AFr)