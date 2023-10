Oostendenaar (60) staat terecht voor aanranding van 13-jarige stiefdochter

Een 60-jarige Oostendenaar heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor aanranding en aanzetten tot ontucht. F.D. zou zijn stiefdochter jarenlang betast hebben, maar de verdediging vroeg de vrijspraak. Het openbaar ministerie vorderde een strenge bestraffing, eventueel deels onder voorwaarden.

De bal ging aan het rollen toen de beklaagde eind 2014 zelf klacht indiende voor laster en eerroof en later ook voor vernielingen. De op dat moment 20-jarige vrouw verklaarde uiteindelijk dat ze in eerste instantie een erg goede band had met haar stiefvader. Op 13-jarige leeftijd begon die band volgens haar echter te intiem te worden. Toch trok het slachtoffer haar klacht in 2015 opnieuw in. Volgens de burgerlijke partij was ze bang dat ze haar halfzusje en metekindje niet meer zou mogen zien. Uiteindelijk stapte de vrouw na een psychiatrische opname in 2020 toch weer naar de politie.

Volgens meester Virginie Cottyn blijkt uit hun chatgesprekken van eind 2011 dat D. wel degelijk de borsten en het geslachtsdeel van zijn stiefdochter betastte. De beklaagde noemde zichzelf een viespeuk in zijn berichten. “Ik wil alleen maar seks en liefde van jou”, klonk het bijvoorbeeld. Ook in een geluidsopname zou de stiefvader bekend hebben. “Je merkt dat die man het als een relatietje zag, om het in kerkelijke termijn te zeggen”, aldus meester Cottyn. Vervolgens richtte haar cliënte zich in een brief nog tot de beklaagde. “In het begin was ik nog te jong om te beseffen dat wat je deed verkeerd was”, klonk het onder andere.

De verdediging vroeg om de strafvordering onontvankelijk te verklaren. Volgens meester Yen Buytaert kan zijn cliënt zich zo lang na de feiten onmogelijk nog verdedigen op de Messengerberichten, die volgens D. ook uit de context gehaald zijn. Daarnaast werd opgeworpen dat het slachtoffer haar stiefvader in openbare Facebookberichten nota bene prees en verdedigde. Ondergeschikt kon de verdediging zich wel vinden in een voorwaardelijke straf.

De zaak wordt voortgezet op 27 november, zodat de geluidsopname eerst aan het dossier kan gevoegd worden.