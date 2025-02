Oostendenaar (43) in de cel nadat hij zijn vrouw in brand wilde steken

Een 43-jarige Iraakse Oostendenaar zit in de cel op verdenking van moordpoging, bedreigingen en belaging. De verdachte zou in Oostende geprobeerd hebben om zijn ex-partner in brand te steken.

De veertiger en het slachtoffer zouden nog steeds gehuwd zijn, maar zouden in de praktijk al enkele jaren geen relatie meer hebben. Die situatie was blijkbaar al een tijdje een doorn in het oog van de Iraakse Oostendenaar. Op 19 januari trok hij opnieuw naar de woning van zijn ex-partner, die hij zou overgoten hebben met aanmaakvloeistof voor de barbecue. Vervolgens zou hij aanstalten gemaakt hebben om een aansteker te gebruiken. Uiteindelijk kon hun tienerzoon tussenbeide komen en hem de aansteker afhandig maken.

De verdachte verklaarde dat hij zeker niet de bedoeling had om zijn echtgenote van het leven te beroven. Naar eigen zeggen was hij eigenlijk van plan om zichzelf in brand te steken. Na verhoor werd hij door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moordpoging, mondelinge bedreigingen en belaging. De Brugse raadkamer oordeelde op vrijdag 24 januari al dat de Oostendenaar minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.