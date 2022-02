Oostendenaar (36) moet jaar naar de cel omdat hij fietser (70) toetakelde met halterstok

Een 36-jarige Oostendenaar krijgt een effectieve gevangenisstraf van twaalf maanden omdat hij een fietser toetakelde met een halterstok. Het 70-jarige slachtoffer is sindsdien blijvend invalide aan zijn pink.

De feiten speelden zich op 20 april langs de Driftweg in De Haan af. C.D. wandelde daar toen met zijn vriendin toen een man hen per fiets kruiste. De fietser zei hen dat ze daar niet mochten wandelen en dat was niet naar de zin van de dader. Hij gaf de oudere man enkele vuistslagen en sloeg hem met een kunststof halterstok.

De man hield er een hoofdwonde en een gebroken hand aan over. “Ik ben blijvend invalide aan mijn pink en kan niet meer fietsen, lomperik”, sneerde hij in de rechtbank.

Al vijf keer veroordeeld

C.D. werd in het verleden al vijf keer veroordeeld. De laatste keer was amper een maand voor de nieuwe feiten. Zijn advocaat stelde nog een cursus agressiebeheersing voor, maar daar had de rechtbank dus weinig oren naar. De dertiger werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en moet een schadevergoeding aan het slachtoffer.

(TL)