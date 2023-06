Oostendenaar (26) krijgt drie jaar cel voor diefstal, drugs, opzettelijke slagen en afzetterij

Een 26-jarige Oostendenaar kreeg van de Brugse rechter een celstraf van drie jaar voor diefstal, bezit van cannabis, opzettelijke slagen en afzetterij huurrijtuigen. De jongeman stal onder meer heel wat luxegoederen, zoals een PlayStation 4 en twee gouden horloges. De man dacht de politie te snel af te zijn door te liegen, maar dat ontplofte in zijn gezicht.

Op 14 oktober vorig jaar deed een man aangifte van diefstal in het appartement van zijn zus. Er blijken heel wat items weg te zijn: een LG TV, PlayStation 4, twee muziekboxen, twee goudkleurige horloges van Casio, een rode iPod en een Nintendo Wii. De dader bood twee van die items te koop aan bij een vriendin van het slachtoffer. Het slachtoffer herkende op het videogesprek het appartement en haar spullen.

Diezelfde dag nog werd S.B. opgepakt door de politie. Bij zijn arrestatie droeg hij een goudkleurige horloge van het merk Casio, die verdacht veel leek op de gestolen variant. Toen de jongeman het politiekantoor betrad, bleek die horloge verdwenen. Tijdens de autorit had de jongeman er niet beter op gevonden de horloge af te doen en weg te smijten in de combi. Tijdens een huiszoeking werd ook de PlayStation 4 teruggevonden in een rugzak.

Niet eerste diefstal

S.B. ging al langer op pad als dief. Op 27 juli 2022 diende een slachtoffer klacht in bij de lokale politie voor diefstal met braak in zijn wagen. Ook hier ontvreemdde S.B. 400 euro uit de handtas van het slachtoffer. Tegen de politie verklaarde de jongeman dat twee Nederlanders zouden hebben ingebroken in de wagen. Volgens hem ging het om een ripdeal.

Quatsch volgens de politierechter. Die veroordeelde de man tot een celstraf van drie jaar en een boete van 8.000 euro, waarvan 6.400 euro met uitstel voor diefstal, bezit van cannabis, opzettelijke slagen en afzetterij huurrijtuigen. (CC)