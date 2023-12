Oostendenaar (24) krijgt negen maanden voorwaardelijke celstraf voor geweld tegen politiemensen

De Brugse strafrechter heeft een 24-jarige Oostendenaar veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. T.V. gebruikte geweld toen de politie hem wilde tegenhouden omdat hij met een groot glas bier rondliep.

De lokale politie van Oostende hield in de nacht van 2 op 3 september zoals gebruikelijk een oogje in het zeil in de uitgaansbuurt. Rond 1.15 uur wilden ze een twintiger tegenhouden omdat hij met een groot glas bier op straat liep. T.V. weigerde zich te identificeren en zette het op een lopen. Toen de politie hem inhaalde, verzette de beklaagde zich hevig tegen zijn arrestatie. Daarbij beet en schopte hij de vier politiemensen meermaals. Een van de slachtoffers was door het incident zelfs een tijdje werkonbekwaam.

V. verklaarde dat hij zich eigenlijk niets meer kon herinneren van de feiten. Anderzijds wist hij wel nog dat hij met een grote kan bier over straat liep. Voordien zou hij een zevental Leffes en nog wat sterkedrank genuttigd hebben. Naar eigen zeggen was het zeker niet zijn bedoeling om de agenten te verwonden. Hij beweerde dat hij zich zou schamen als hij effectief zoiets gedaan zou hebben.

De jonge Oostendenaar was absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Zo kreeg hij in 2021 al 60 uur werkstraf voor een poging tot diefstal en in 2022 zes maanden cel voor geweldpleging. Begin juni 2023 werd hij nog veroordeeld tot drie maanden effectieve gevangenisstraf voor een klap in het gezicht van de nieuwe partner van zijn ex-vriendin.

Het openbaar ministerie vorderde een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Ook de verdediging kon zich daarin vinden. In die omstandigheden werd V. veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf met probatie-uitstel. De geldboete van 800 euro werd voor de helft met uitstel opgelegd.