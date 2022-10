Oostende moet 42.000 euro betalen aan concessionaris van leescafé in bibliotheek

Het stadsbestuur van Oostende is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de voormalige uitbater van het leescafé van de bibliotheek.

Kort na de start van de vorige legislatuur (2013-2018) stelde de stad een concessionaris aan voor het leescafé van de bibliotheek. In het begin van de huidige legislatuur zegde de stad de concessie op omdat er verschillende problemen waren. De uitbater werd uitgedreven. Daarna stond het leescafé leeg en net toen begin 2020 een werking met vrijwilligers werd opgezet, brak de pandemie uit. Nadien stond het leescafé leeg en ging de stad verschillende keren op zoek naar een nieuwe uitbater.

De vorige uitbater liet het daar niet bij en trok naar de rechter. Die gaf hem in eerste aanleg gelijk, maar daartegen ging de stad in beroep. Nu is er een uitspraak van het Hof van Beroep in Gent en die bevestigt de eerdere uitspraak. De stad wordt veroordeeld tot het betalen van 42.000 euro schadevergoeding, vermeerderd met intresten en kosten. Daardoor kan de uiteindelijke rekening oplopen tot 60.000 euro.

Voor het leescafé werd begin dit jaar een nieuwe concessionaris aangesteld. “De vorige uitbater bouwde Chez Thomas uit tot een bloeiende zaak, maar er werd door de stad een logboek aangelegd met vermeende problemen. Er was sprake van openstaande huur, problemen met de openingstijden en andere incidenten. Ik denk dat het terug te brengen is tot een slecht contact tussen de uitbater en de bib”, zegt gemeenteraadslid Jan Vanroose (Vooruit) die al enkele keren tussen kwam over het leescafé en vooral betreurt dat het nadien lang leeg stond. “Er was tot drie keer een oproep voor een nieuwe uitbater. Het is wel positief dat die nu werd gevonden en het leescafé opnieuw open is.”