Oorlogsvluchteling riskeert celstraf voor winkeldiefstallen na betrapping in Pittem

Een 32-jarige Oekraïner riskeert voor de Brugse rechtbank twintig maanden celstraf met uitstel voor diefstallen. Volgens zijn advocaat raakte de oorlogsvluchteling op het slechte pad toen zijn vriendin hem liet zitten. Een Litouwse kompaan riskeert dertig maanden effectief.

Op 7 januari werd Litouwer Rytis K. (35) op heterdaad betrapt tijdens een winkeldiefstal in Pittem. Zijn Oekraïense kompaan Yevhenii D. (32) zat hem op te wachten in de wagen. Verder onderzoek linkte het duo aan liefst 34 winkeldiefstallen, veelal bij Okay en Colruyt. Ze hadden het telkens gemunt op sterkedrank en tabak.

Volgens het parket sloeg Rytis K. onder meer toe in Waregem, Kortemark, Wingene, Eeklo en Sint-Niklaas. Hij zou ook twee diefstallen hebben gepleegd uit het offerblok van de kerk van Pittem. Yevhenii D. ging op dievenpad in onder andere Aalst, Haaltert en Liedekerke.

Rytis K., die een stevig gevuld strafblad heeft, betwistte enkel de diefstallen in de kerk. De dertiger raakte naar eigen zeggen verslaafd aan drank en drugs toen zijn gezin terugkeerde naar Litouwen. “Intussen is hij clean”, pleitte meester Emma Declerck.

Yevhenii D. had na zijn aankomst in België meerdere jobs, maar volgens zijn advocaat was de taalbarrière te groot. “Toen zijn vriendin hem liet zitten, kwam hij de medebeklaagde tegen en die bracht hem op het slechte pad”, pleitte meester Olivier Simaey.

De uitspraak volgt op 31 juli. (AFr)