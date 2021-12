Oorlogsverzamelaar moet toch voor rechter verschijnen na inbeslagname collectie

Een half jaar nadat de recherche en DOVO 946 stuks antieke oorlogswapens, projectielen en munitie in beslag nam bij oorlogsverzamelaar Johan Jonckheere (66) in Vladslo is de man doorverwezen naar de strafrechter. Dat had niet gehoeven, als Johan zijn collectie vrijwillig afstond. “Maar dat kan ik niet. Ik riskeer liever een strafblad dan mijn levenswerk zomaar op te geven”, zegt Johan.

Op 7 juni gingen de recherche van de politie en ontmijningsdienst DOVO de woning van Johan in de Houtlandstraat in Vladslo binnen. Een buurtbewoner had hen getipt over ‘gevaarlijk oorlogstuig’ in het huis.

Privémuseum

Johan is een echte oorlogsverzamelaar en bouwt al 25 jaar lang aan zijn eigen privémuseum. Zijn collectie van ’14-’18 telt duizenden attributen, gaande van waardevolle kostuums tot foto’s, werktuigen, munitie, projectielen en wapens.

Veel stuks zijn intussen onvindbaar geworden. DOVO nam in totaal 946 stuks mee en trof bij zes projectielen kruitresten aan. Die werden intussen vernietigd.

Geen vrijwillige afstand

Over de overige stuks is er discussie. Volgens het parket en DOVO gaat het om verboden wapens, die niet geregistreerd zijn, volgens Johan gaat het om een onschadelijke collectie die hij al jaren heeft. De zaak kwam dinsdag voor de raadkamer in Veurne.

Het parket wilde Johan een rechtszaak besparen als hij vrijwillig afstand zou doen van de overige stuks. Dan zou hij de gunst van de opschorting krijgen en kwam de zaak niet voor een rechter. Maar Johan weigerde, waardoor de zaak alsnog naar een strafrechter werd doorverwezen. Voor verboden wapenbezit riskeert Johan een geldboete vanaf 800 euro en/of een celstraf vanaf een maand.

Ik riskeer liever een strafblad dan dat ik zomaar mijn collectie opgeef

Dat weerhoudt Johan er niet van door te zetten. “Neen, ik ga echt niet opgeven”, reageert Johan. “Ik riskeer liever een strafblad dan dat ik zomaar mijn collectie opgeef. Voor zoiets gaan ze mij toch niet in de gevangenis stoppen? Ik doe echt niemand kwaad met mijn collectie en wil dat zelf aan de rechter uitleggen. Ik wil hem foto’s tonen van mijn privémuseum en kan zelf de uitleg geven dat alles veilig is.”

“DOVO beschouwde amper zes stuks van de 946 als onveilig, door minieme restjes kruit van tientallen jaren oud. Die werden vernietigd. De rest niet. Dan is het toch teken dat ze veilig zijn? Dit gaat over mijn levenswerk van 25 jaar, begonnen door de fascinatie in mijn grootvader Jérome, die in ‘14-‘18 meevocht in Kaaskerke. Ik geef mijn levenswerk niet op en zet door”, besluit Johan. Wellicht komt de zaak al binnen enkele weken voor de rechter. (JH)