Oorlogsverzamelaar Johan doet rechter opmerkelijk voorstel: “als ik collectie niet terugkrijg, schenk het aan In Flanders Fields museum”

Oorlogsverzamelaar Johan Jonckheere (66) uit Vladslo moest zich dinsdag bij de strafrechter in Veurne verantwoorden nadat DOVO vorig jaar 946 stuks antieke oorlogswapens, projectielen en munitie in beslag nam. Er is nog steeds discussie of het nu om verboden stuks gaat of niet. Johan deed een opmerkelijke oproep: “ik vraag u nederig om alles terug te krijgen. Als dat écht niet kan, vernietig ze dan niet maar schenk alles aan het In Flanders Fields museum.”

Het was op 7 juni vorig jaar toen de politie en ontmijningsdienst DOVO, na een ‘tip’ van een bezorgde buurtbewoner, het huis van Johan Jonckheere in de Houtlandstraat in Vladslo binnen gingen. Op zijn zolder en mansarde zit een echt oorlogsmuseum verborgen, dat duizenden stuks van ’14-’18 telt. Het gaat om waardevolle kostuums, wapens, munitie, werktuigen en foto’s.

Vaak van onschatbare waarde en niet meer te vinden. Johan spaarde 25 jaar lang voor zijn collectie, gefascineerd door het oorlogsverleden van zijn grootvader Jérome. Maar DOVO nam bij het bezoek 946 stuks in beslag, volgens hen omdat ze gevaarlijk zijn. Johan weigert er vrijwillig afstand van te doen en moet zich daarom voor de rechter verantwoorden.

Aanstelling wapendeskundige

“Wij blijven zeggen dat de hele collectie ongevaarlijk is”, sprak de advocaat van Johan. “Slechts een tiental stuks werden meteen vernietigd door DOVO, omdat ze minieme kruitresten bevatten. De rest niet. Dat wil toch zeggen dat er voor die stuks geen gevaar is? Wij vragen dan ook de vrijspraak en de teruggave ervan. Het komt er op neer dat DOVO wellicht geen tijd had om alle stuks goed te onderzoeken.”

“Daarom vragen we de aanstelling van een wapendeskundige die voor eens en altijd moet uitmaken of het nu verboden wapens zijn dan wel gewoon sierstukken.” De procureur vroeg een principiële straf van 6 maanden cel en 1.200 euro boete, volledig met uitstel, maar was ook akkoord met een veel mildere straf.

In Flanders Fields museum

Een erg zenuwachtige en emotionele Johan las een brief voor aan de rechter. “Ik vraag u zeer nederig om een mild vonnis en hoop mijn collectie terug te krijgen. Ze is heel belangrijk voor me. Het is echt mijn levenswerk. Sinds ik die stuks kwijt ben kan ik amper nog op mijn zolder gaan. Er ontbreken dingen, het is niet compleet.”

“Maar ik leg me neer bij uw oordeel. Als u beslist dat ik het niet terug kan krijgen, vraag ik u beleefd om de collectie niet te laten vernietigen. Dat zou enorm zonde zijn. Dan vraag ik u om alles te schenken aan het In Flanders Fields museum in Ieper, zodat deze prachtstukken niet verloren gaan.”

Een opmerkelijk voorstel, dat op de goedkeuring van de procureur kan rekenen. Het is immers het parket dat beslist wat er met verbeurd verklaarde stukken moet gebeuren. Op 22 maart beslist de rechter, of stelt hij alsnog een wapendeskundige aan.

(JH)