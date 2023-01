Ook tweede verdachte blijft in de cel voor moordpoging met hockeystick

In de zaak van een moordpoging in Blankenberge heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van een 38-jarige Tunesische Bredenaar met een maand verlengd. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer kreeg rake klappen met een hockeystick, maar verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar.

Een 31-jarige Slovaak zou in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 november samen met een andere man overlast veroorzaakt hebben in danscafé Circosia in Blankenberge. Het duo werd door twee personeelsleden buitengezet, maar het slachtoffer dook even later opnieuw op. Toen hij de zaak weer moest verlaten, zou hij buiten een mes bovengehaald hebben. Portier H.A. (38) liep daarbij een verwonding aan zijn hand op. Vervolgens haalde hij een hockeystick en een houten balk, die hij aan kelner S.V. (29) overhandigde.

Op een bepaald moment moet de Slovaak weggelopen zijn. Hij werd niet alleen achternagezeten door de twee personeelsleden van het danscafé, maar ook door een klant die daar toevallig stond te roken. K.S. (34) bracht het slachtoffer ten val. Even verderop kreeg die zware klappen op het hoofd, onder andere met een hockeystick. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand bleef lang kritiek, maar ondertussen is het levensgevaar geweken.

Ontkenning

Kort na de feiten werden S.V. en H.A. als verdachten opgepakt. De 29-jarige Blankenbergenaar zou verklaard hebben dat hij met de houten balk eenmalig op het hoofd van het slachtoffer sloeg. Zijn oudere collega hanteerde de hockeystick, maar de Tunesische Bredenaar ontkent dat hij klappen op het hoofd van de Slovaak uitdeelde. Zijn wapen brak naar eigen zeggen in drie stukken toen hij het weggooide. Enkele dagen na de feiten werd ook K.S. ingerekend. De Bredenaar houdt vol dat hij bij het eigenlijke geweld niet betrokken was, maar volgens de andere verdachten zou hij toch geschopt hebben.

Meester Nadia Lorenzetti vroeg dinsdagochtend tevergeefs de vrijlating van haar cliënt. Eerder werd ook de aanhouding van S.V. al met een maand verlengd. K.S. tekende tevergeefs beroep aan tegen de vorige beslissing van de raadkamer, waardoor hij later pas opnieuw voor de raadkamer moet verschijnen.