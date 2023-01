Ook slachtoffer van moordpoging aan dancing Circosia in verdenking gesteld

Het slachtoffer van de moordpoging aan danscafé Circosia in Blankenberge heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Opvallend: de 31-jarige Georgiër werd zelf ook in verdenking gesteld van voorbedachte slagen en verboden wapendracht. “Hij herinnert zich niets meer van de feiten”, zegt zijn advocate Nino Darsalia. “Hij lag 25 dagen in coma en het is een mirakel dat hij dit overleefd heeft.” Intussen werd een van de drie verdachten van de moordpoging onder voorwaarden gelost.

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 november zette de Georgiër samen met een kameraad stevig de bloemetjes buiten in danscafé Circosia in Blankenberge. Omdat hij er in beschonken toestand vrouwen lastigviel, zetten kelner S.V. (29) uit Blankenberge en afruimer H.A. (38) uit Bredene hem aan de deur. De Georgiër keerde even later terug waarop hij opnieuw buiten werd gezet. Hierop haalde hij een mes boven. H.A. werd door het wapen verwond aan de linkerhand. Hierop ging hij binnen in de zaak een houten balk en een hockeystick halen en ging hij samen met S.V. de Georgiër achterna.

Pootje lap

Een 34-jarige Bredenaar, die buiten aan de zaak stond te roken, zette mee de achtervolging in en kon de Georgiër met pootje lap doen struikelen. Hierop sloeg S.V. het slachtoffer met de houten balk tegen het hoofd. H.A. zou het slachtoffer met de hockeystick hebben toegetakeld, maar dat ontkent hij met klem. Naar eigen zeggen brak zijn wapen in drie stukken toen hij het weggooide. Het slachtoffer werd ook nog geschopt en geslagen. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij pas recent werd ontslagen.

“Hij lag 25 dagen in coma en het is een mirakel dat hij nog leeft”, zegt Nino Darsalia, de advocate van het slachtoffer. “De vrees bestaat voor blijvende gevolgen, maar dat zal verder onderzoek uit moeten wijzen.” Het slachtoffer is illegaal in het land en werd aanvankelijk als ‘Slovaak’ bestempeld. “Hij had Slovaakse papieren op zak maar die waren niet van hem”, vervolgt Darsalia. “Hij is wel degelijk een Georgiër en zijn moeder is intussen vanuit zijn thuisland naar België afgezakt. Mijn cliënt verblijft voorlopig samen met haar in een Brugs hotel.”

K.S. voorwaardelijk vrij

Kort na de feiten werden S.V. en H.A. als verdachten opgepakt. Een paar dagen later werd ook de rokende klant, K.S., ingerekend. Volgens de twee personeelsleden zou de Bredenaar ook schoppen hebben uitgedeeld, maar zelf ontkent die dat hij bij het eigenlijke geweld betrokken was. De raadkamer liet K.S. vrijdag op vraag van zijn advocaat Kris Vincke voorwaardelijk vrij. S.V. en H.A. zitten nog altijd vast op verdenking van moordpoging en hun aanhouding werd recent met een maand verlengd.

Zelf in verdenking

Opvallend: de Georgiër werd zelf ook in verdenking gesteld van opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachte rade en verboden wapendracht. De onderzoeksrechter kon hem intussen verhoren. “Het werd een heel kort verhoor want mijn cliënt herinnert zich helemaal niets meer van de feiten”, zegt meester Darsalia. “Hij is alleszins niet gewoon van veel alcohol te drinken want hij kan daar naar eigen zeggen niet tegen. Hij en zijn moeder hebben zich alvast burgerlijke partij gesteld. We hopen intussen ook een tijdelijke verblijfsvergunning voor hem te bekomen. Zijn moeder is hier legaal.”