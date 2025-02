Ook na beroep blijft spookrijdster (26) dodelijk ongeval A19 aangehouden: “In gevangenis wordt ze dagelijks herinnerd aan de feiten met opmerkingen en grappen”

De spookrijdster die een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A19 bij Zonnebeke ging in beroep tegen de verlenging van haar aanhouding, maar dit beroep is nu ongegrond verklaard.

Een 26-jarige vrouw uit Menen veroorzaakte op zaterdagochtend 5 oktober 2024 een dodelijk ongeval op de A19 tussen Ieper en Zonnebeke. Ze reed er in de verkeerde rijrichting van de autosnelweg en het kwam tot een zware aanrijding met een kleine Citroën van een Waals gezin, dat onderweg was naar Plopsaland De Panne.

Een 63-jarige man overleed daarbij, zijn vrouw en een van hun twee 13-jarige dochters raakten zwaargewond.

Doodslag

De spookrijdster werd aangehouden op verdenking van doodslag en poging tot doodslag, tenlasteleggingen die de vrouw meteen betwistte. Haar advocaat Pieterjan Dens tekende beroep aan tegen de beslissing van de Ieperse raadkamer van 24 januari om zijn cliënte verder aan te houden.

“De raadkamer heeft geoordeeld dat de voorlopige hechtenis opnieuw gehandhaafd moet worden, ditmaal voor twee maanden”, verklaarde Dens toen. “Dit is de vierde verschijning van mijn cliënte voor de raadkamer. Ik had een andere uitkomst in gedachten op basis van de conclusies en stukken die ik meebracht. Ik had een verslag bij van een eigen expert, die door de familie is aangesteld en die toch wat vraagtekens plaatste bij het verslag van de experts die waren aangesteld door de onderzoeksrechter.”

Toerekeningsvatbaar?

“Daarnaast had ik juridische stukken bij omtrent de toerekeningsvatbaarheid. Onze stelling: er was geen toerekeningsvatbaarheid. Mevrouw bevond zich in een psychose, daar zijn alle experts het over eens. Het feit dat zij vrijwillig drugs zou hebben ingenomen, is voor mij geen reden om te zeggen dat zij niet ontoerekeningsvatbaar zou kunnen verklaard worden.”

Elektronisch toezicht

De kamer van Inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep in Gent verklaarde het beroep ongegrond. Dens pleit al langer voor een residentiële opname. “In de gevangenis wordt ze dagelijks herinnerd aan de feiten door vervelende opmerkingen en grappen. Ze kan er niet werken aan de verwerking”, zei hij eerder al.

In afwachting van een residentiële behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis stelt de raadsman elektronisch toezicht voor bij haar ouders thuis. “Ik blijf ijveren om mijn cliënte de juiste hulp te geven die ze nodig heeft”, reageert Dens.

(TP)