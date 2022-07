Ook in beroep internering voor man die in Nieuwpoort neergeschoten wilde worden door politie

Een 34-jarige man uit Nieuwpoort moet wel degelijk geïnterneerd worden nadat hij vorig zomer in Nieuwpoort de boel op stelten zette en door de politie wilde neergeschoten worden. Lesley V. lijdt aan een geestesstoornis, dat bevestigt nu ook het Hof van Beroep in Gent. V. en zijn advocaat waren het daar niet mee eens.

Eind vorig jaar besloot de strafrechter in Veurne al dat Lesley V. aan een geestesstoornis leed en besloot daarom dat de man geïnterneerd moest worden. De man zelf en zijn advocaat waren het daar niet mee eens en gingen dan ook in beroep.

De feiten dateren van 3 juli vorig jaar op het Hendrikaplein in Nieuwpoort. Een duidelijk aangeschoten Lesley V. viel tal van voorbijgangers lastig en schreeuwde tegen iedereen die passeerde, ook kinderen, dat hij een wapen had in zijn rugzak en ‘politie wou afknallen’. Die kwam dan ook massaal ter plaatse. Er ontstond een gespannen sfeer waarbij V. de hele tijd zijn hand verborgen hield in zijn rugzak. Uiteindelijk kon hij met een goed gemikte trap door de politie overmeesterd worden. Sindsdien zit hij in de gevangenis.

Groot recidivegevaar

Op zijn proces vroegen V. en zijn advocaat om een straf met uitstel en geen internering. “Hij was dronken op het moment van de feiten en dat is de verklaring voor zijn gedrag”, werd gepleit. De rechter besloot V. toch te interneren en dat volgt nu ook het Hof van Beroep.

“V. lijdt duidelijk aan een geestesstoornis en heeft volgens de deskundige een mentale handicap met een IQ van 62. Hij kan zich niet autonoom staande houden in onze maatschappij. Hij kan situaties onvoldoende inschatten. Bovendien heeft hij een ernstige alcoholverslavingsproblematiek. Het recidivegevaar is te groot.”

Daarom werd Lesley V. opnieuw geïnterneerd. Tot er plaats is in en specifieke voorziening verblijft hij in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. De drie politiemannen die bij het incident betrokken waren krijgen elk 500 euro schadevergoeding. Hun advocaat Alain Coulier reageert opgelucht. “Zowel voor de politie, de samenleving als de man zelf lijkt ons dit de beste beslissing.” (JH)