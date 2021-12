Ook broer aangehouden in terreuronderzoek na vondst van explosieven

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een Palestijnse man met een maand verlengd in een terreuronderzoek. In de woning van zijn broer in Roeselare werden een aantal spullen aangetroffen die gebruikt konden worden om explosieven te maken. Beide verdachten ontkennen iets met terreur te maken te hebben.

De bal ging aan het rollen toen een Palestijns koppel uit Antwerpen thuis overvallen werd. De indringers bleken geen dieven te zijn, maar de broers van de vrouw. De tweeling zou het moeilijk gehad hebben met de te westerse levensstijl van hun zus en haar partner. Bij een huiszoeking in de woning van M.A. vonden de speurders een half afgewerkt springtuig en lege kogelhulzen.

Naar aanleiding van die vondst startte het federaal parket een terreuronderzoek. De man uit Roeselare werd vervolgens eind september door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Zijn broer zat in eerste instantie enkel in de cel voor het geweld tegen hun zus, maar ondertussen wordt hij ook in het terreurdossier als een verdachte beschouwd.

M.A. houdt vol dat de spullen dienden om zijn Mechelse herder te trainen. Ook zijn broer ontkent elke betrokkenheid bij terrorisme. Volgens zijn advocate Nadia Lorenzetti is de man moslim, maar is hij absoluut niet geradicaliseerd. De raadkamer oordeelde vrijdagochtend dat hij in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de cel moet blijven.

