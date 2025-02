Ooit een tienerkoppeltje, nu veroordeeld voor verkrachting ex-liefje: “Ze heeft nooit iets tegen haar zin moeten doen”

Hij was 19, zij 13, of was het nu 14? In ieder geval hadden twee tieners uit Roeselare een tijdlang een relatie, en ook seks. Maar na het afspringen van die relatie diende het meisje klacht in tegen haar ex-vriendje, 25 ondertussen. Hij kreeg van de rechter een voorwaardelijke celstraf van vijftien maanden. “Maar in zijn beleving is er in ieder geval nooit verkrachting geweest”, aldus advocaat Michiel Van Eeckhoutte.

Op 9 juni 2018 startten de jongeman uit Roeselare en het meisje een relatie. Zij was toen eigenlijk nog maar 12, want ze is pas op 5 augustus jarig. “Hij was heel controlerend, intimiderend en had een negatieve invloed op haar”, aldus advocate Katrijn Vanmoortel, die de belangen van het meisje vertegenwoordigde. “Ze mocht niet zelf beslissen welke kledij ze droeg, ze moest haar telefoon open laten liggen zodat hij gesprekken kon volgen.” Eén en ander bleek toen het meisje met zelfmoordgedachten kampte, zich opstandig gedroeg, in een instelling opgenomen moest worden, er een contactverbod tegen het vriendje werd uitgevaardigd en de relatie afsprong. Het meisje stapte samen met een leerlingenbegeleider naar de politie en verklaarde dat ze verschillende keren tegen haar zin seks met haar vriendje had gehad, op een paadje aan een manège, naast een voetbalterrein, … “Ze was volledig in zijn macht. Er kon nooit toestemming zijn, zelfs al was ze meer dan 14 jaar oud”, aldus de openbare aanklager.

Was het meisje al 14 toen de eerste seks plaatsvond? Volgens de jongeman uit Roeselare wel. “De eerste keer was in de zomer van 2019. En er was telkens toestemming”, aldus advocaat Michiel Van Eeckhoutte. “Tijdens hun relatie heeft hij nooit het signaal gekregen dat ze het niet wou. Na de relatiebreuk is hij als de baarlijke duivel afgeschilderd en is alles wat verkeerd was gelopen in zijn schoenen geschoven.”

Verdediging vraagt vrijspraak

Hij vroeg de vrijspraak maar boog het hoofd voor aantasting van de seksuele integriteit van het meisje, dat duidelijk nog geen 16 jaar was. Aan de rechter vroeg hij daarvoor een werkstraf te mogen uitvoeren. “De eerste keer seks? Waar? Wanneer? Dat weet ik niet meer”, draaide de jongeman op de vragen van de rechter rond de pot, overmand door stress. Het meisje zelf was zelfverzekerder. “Ik ben heel zeker dat ik nog maar 13 jaar was toen we de eerste keer seks hadden”, klonk het. “Het zou zelfs kunnen dat ik nog maar 12 jaar was. We hadden al seks voordat we officieel een relatie begonnen. Ik heb duidelijk verschillende keren ‘neen’ gezegd.” “Er is nooit gedwongen seks geweest”, besloot de jongeman. De rechter gaf hem een voorwaardelijke celstraf van vijftien maanden. Aan zijn ex-liefje moet hij een schadevergoeding van 3.000 euro betalen. (LSi)