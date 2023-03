Ooit drie jaar in cel als moordverdachte, nu klokkenluider in grootschalig onderzoek naar opiumhandel in Roeselaarse regio

Een 43-jarige Iraanse vluchteling die bijna drie jaar onschuldig in de cel zat op verdenking van de moord op zijn 50 jaar oudere vriendin Godelieve Degryse (84) in Roeselare speelde klokkenluider in een onderzoek naar grootschalige handel in opium in de Roeselaarse regio. Dat bleek op een proces in Kortrijk. Twaalf voornamelijk Iraanse verdachten stonden er terecht en riskeren tot zes jaar celstraf.

“Vanuit een garage in de Spoelstraat in Roeselare worden fenomenale hoeveelheden opium verkocht. Net een Carrefour.” Dat liet Ebadi R. begin 2020 aan de politie weten. Hij had daarbij Masoud G. (56) en zijn gezin in het vizier. Wat volgde was een intensief onderzoek waarbij kosten noch moeite werden gespaard. Telefoontaps, observaties van woningen en auto’s, onderzoek van ANPR-camera’s, inkijkoperaties,…

Eind mei 2021 volgden huiszoekingen en vlogen tal van verdachten enkele maanden tot bijna een jaar in de cel. Volgens de openbare aanklager was Masoud G. de spin in het web die kilo’s opium vanuit Nederland, Frankrijk en Duitsland invoerde om in de Roeselaarse regio aan meestal landgenoten te verkopen. “De opium werd met vrachtwagens geleverd. Volgens sommigen was hij de grootste drugssmokkelaar uit de streek.” De man riskeert zes jaar cel en stond dinsdag samen met zijn echtgenote en twee zonen terecht.

Carrefour met lege rekken

“Maar als het bij Masoud G. net een Carrefour was, moeten de rekken dan niet gevuld zijn?”, vroeg advocaat Kris Vincke zich af. “Er is 160 gram opium gevonden bij de huiszoeking, meer niet. Hij was zelf verslaafd aan opium en verkocht op kleine schaal aan vrienden. In Iran is samen opium roken hetzelfde als hier een pint bier drinken. Het mag natuurlijk niet maar zijn woning was niet het grote opiumcentrum van Vlaanderen dat ‘viswijf’ Ebadi R. had laten doorschijnen. Gewoon omdat hij met de familie G. in ruzie lag rond de verkoop van een auto en op wraak uit was. Hij sneed trouwens in zijn eigen vingers want staat hier zelf ook terecht.”

Moordverdachte

Ebadi R. is inderdaad één van de twaalf verdachten. “Hij is gebruiker geweest maar nu niet meer”, aldus zijn advocaat Dimitri Vantomme. “Zijn verkoop was eigenlijk wat opium uitwisselen onder vrienden. Hij verdiende er geen euro aan. Hij is vandaag niet op de rechtbank aanwezig omdat zijn leven hem dierbaar is.”

Wellicht alludeerde de advocaat op mogelijke represailles van andere verdachten, die het hem niet in dank afnamen dat hij naar de politie stapte. R. zat tussen 2012 en 2015 bijna drie jaar in de cel op verdenking van de moord op zijn 50 jaar oudere vriendin Godelieve Degryse op haar appartement op ’t Hof van ’t Henneken in Roeselare. De vrouw stierf op 21 mei 2012. “Na een val van de trap”, hield R. altijd vol.

Hij ging zelfs een tijdje in hongerstaking in de gevangenis als protest omdat het gerecht hem niet geloofde. De speurders verdachten hem er van Godelieve Degryse eerst na een ruzie te hebben gewurgd en dan van de trap te hebben geduwd. Het hof van assisen sprak hem in maart 2015 vrij. Vandaag woont hij in Brugge.

Alle verdachten minimaliseerden de hoeveelheden opium die ze kochten of verkochten. Volgens Masoud R. haalde hij de drugs niet uit het buitenland maar gewoon in Antwerpen of Brussel. De zaak gaat op 4 april verder. Vonnis volgt wellicht in mei. (LSi)