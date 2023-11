Ooit beloftevolle speler bij Cercle Brugge, nu drie keer in amper een week voor de rechter voor diefstal, slagen en drugs

G.C. (27) uit Izegem heeft er een slechte periode opzitten. In die tijd pleegde hij het ene criminele feit na het andere. Dat bracht hem deze week maar liefst drie keer voor de rechter. Het gaat om feiten van slagen, diefstal én drugs. En zeggen dat de man ooit dichtbij een profcarrière bij Cercle Brugge zat.

Maandag werd de 27-jarige G.C. uit Izegem nog veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen. Het dieptepunt? Hij maakte een gat in het dak van de veranda van zijn eigen grootmoeder, stal haar handtas en ging aan de haal met haar auto.

Dinsdag mocht hij opnieuw voor de rechter verschijnen. Dit keer tekende hij verzet aan tegen een eerdere veroordeling. Hij werd tot vijf keer betrapt met drugs, van cannabis tot coke. Hij kreeg daarvoor 12 maanden effectief en een geldboete. Zijn advocate pleitte alvast voor een straf met probatie-uitstel.

Geen twee zonder drie, want ook op woensdag werd de man vanuit de gevangenis naar de rechtbank in Kortrijk overgebracht. Deze keer moest hij zich er verantwoorden voor feiten van slagen. Samen met kompaan sloeg hij op café in zijn thuisstad een man op zijn kaak. “Zijn goed gevulde strafregister ademt agressie”, meende de Procureur des Konings.

Hij eiste 14 maanden cel en een boete van 800 euro, ook voor zijn 32-jarige vriend. G.C. betwistte de feiten niet, maar wees net als in de voorgaande zaken op de moeilijke periode die hij toen doormaakte. “Zijn voetbalcarrière bij Cercle Brugge kwam ten einde na een positieve drugstest, zijn papa ging failliet en dan kwam hij door slechte vrienden op het foute pad”, aldus zijn advocaat.

De man is nu al een halfjaar drugsvrij en is de cel bezig aan hervalpreventie. Hij hoopt ook nu vrij te komen onder voorwaarden. Op 10 januari volgend jaar velt de rechter een vonnis. (JD)