Onverlichte fiets nekt piepjonge drugskoerier in Oostends hotel

Een jongeman uit Luik heeft voor de Brugse rechtbank 200 uur werkstraf gekregen voor zijn rol als drugskoerier. Martin S. (20) liep op een knullige manier tegen de lamp en sprong ook slordig om met zijn koopwaar.

Op 6 oktober vorig jaar hield de politie Martin S. op zijn fiets staande in Oostende. De jongeman reed immers zonder lichten op de rijbaan, terwijl er ook een fietspad was.

In sokken verborgen

In zijn rugzak troffen de agenten liefst 4.430 euro cash geld, 111 gram heroïne en 6,7 gram cocaïne aan. De drugs zaten in sokken verborgen. S. verklaarde dat hij de rugzak tegen betaling van Luik naar Oostende had gebracht. ’s Avonds moest hij de tas terug oppikken en terugbrengen naar Luik.

Martin S. had zich een tweetal weken eerder ook al in het vizier van het gerecht gewerkt. Op 25 september verwittigde de receptionist van een Oostends hotel de politie nadat die ruim een halve kilogram heroïne had gevonden in een kamer, die door S. gehuurd werd. De jongeman kon toen evenwel niet meer worden aangetroffen.

Snapchat

Na zijn betrapping zat S. twee maanden in voorhechtenis. Hij verklaarde dat hij al een kleine maand drugs voor een ‘derde’ transporteerde omdat hij met geldproblemen kampte.

Via Snapchat ontving hij hoeveelheden en leveradressen. De naam van de dealer durfde hij evenwel niet noemen. De rechtbank hield wel rekening met zijn blanco strafregister. (AFr)