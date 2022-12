Onverbeterlijke tafelschuimer die zes keer toesloeg aan de kust krijgt zes maanden cel

Een 57-jarige Nederlander heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor tafelschuimerij. Leonard T. ging op een jaar tijd negen keer tafelen aan de kust en in Antwerpen, maar liet de rekeningen, in totaal bijna 800 euro, telkens onbetaald achter.

Op 29 juni vorig jaar bracht Leonard T. een bezoekje aan Brasserie Henry in Oostende. Hij at en dronk een rekening van 117,3 euro bijeen, maar kon die naar eigen zeggen niet betalen. De man beweerde dat zijn zoon de rekening zou vereffenen en liet diens telefoonnummer achter. Dit bleek evenwel niet te werken.

In de maanden die volgden sloeg T. nog vijf keer toe in restaurants in Knokke, Nieuwpoort en Koksijde. Ook in Antwerpen ging hij drie keer tafelen zonder te betalen. Telkens verzon hij smoesjes om te verklaren waarom hij de rekening niet kon betalen. Zo beweerde hij meermaals dat hij zijn portefeuille was kwijtgespeeld op de trein van Nederland naar België. Of hij gebruikte de bankkaart van een “vriend” en die bleek dan niet te werken. In totaal bleven bijna 800 euro aan rekeningen onbetaald achter.

Bij zijn arrestatie verklaarde T. dat hij veelal te dronken was om zich de feiten nog te herinneren. Hij beweerde dat hij als klusjesman werkte in een Duits hotel, maar hij bleek dakloos. De Nederlander werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij stuurde zijn kat naar de Brugse rechtbank, die hem zes maanden effectieve celstraf oplegde. Dit is de maximumstraf voor tafelschuimerij. (AFr)