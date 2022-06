Onverbeterlijke pervert staat opnieuw terecht voor aanranding masseuse

Al 9 keer is hij voor zedenfeiten veroordeeld maar een 50-jarige man uit Izegem stond opnieuw terecht voor de aanranding van een masseuse aan huis. Hij probeerde haar kledij uit te doen en masturbeerde in haar aanwezigheid. “Gelukkig kon ik ontsnappen. Hopelijk ben ik zijn laatste slachtoffer”, aldus de vrouw uit Oostkamp.

Goed wetende dat zijn naam Chris C. al heel wat alarmbellen doet afgaan, bestelde de Izegemnaar als ‘Luk De Vos’ op 8 juni 2020 een massage aan huis. De vrouw was schoonheidsspecialiste maar probeerde tijdens de coronacrisis met de massages wat bij te verdienen. Een eerste bezoek bij C. was normaal verlopen maar het tweede liep fout af. Na wat aandringen en wat extra geld stemde de vrouw toe topless te masseren. Ondertussen legde C. zich op zijn rug en begon te masturberen. Hij greep de vrouw ook vast en probeerde haar broek naar beneden te trekken. Het sein voor de vrouw om zich los te rukken en er vandoor te gaan. Ze is nog altijd onder de indruk en biedt geen massages meer aan. Ze richt zich voortaan enkel nog op een exclusief vrouwelijk cliënteel.

Voor de openbare aanklager was de maat vol. “Zijn eerste veroordeling dateert al van 1994. Hij krijgt zijn driften niet onder controle en heeft geen flauw benul wat hij zijn slachtoffers aandoet. Hij weet dat hij fout is, getuige de valse naam en de verschillende telefoonnummers.” Het eiste dit keer een celstraf van 2 jaar.

Volgens een gerechtspsychiater kampt C. met een hyperlibido. “Ik heb een groot seksueel probleem maar neem daar nu medicatie voor”, aldus C. “Ik wil me uitdrukkelijk bij het slachtoffer excuseren.”

In 2019 kreeg hij nog 6 maanden cel omdat hij zichzelf als Luc De Vos aanprees als professioneel masseur. Vrouwen die op zijn aanbod in gingen, moesten op zijn bed gaan liggen en kregen zowel op de voor- als achterkant van hun lichaam een massage, inclusief borsten. Hij leek zich toen van geen kwaad bewust. “Ik heb niemand verplicht en ze moesten enkel hun bh, niet hun slip uitdoen”, klonk het toen. Andere veroordelingen liep hij op omdat hij thuisverpleegsters liet langs komen. Hij vroeg hen zijn penis te betasten maar toen de dames dat weigerden, sloeg hij telkens de hand aan zichzelf. Dat resulteerde in 2018 in 18 maanden effectieve celstraf. In 2011 al liep hij een veroordeling van één jaar effectief op voor naaktloperij. Ook toen al lokte hij via een advertentieblad een vrouw naar zijn woning. Toen ze arriveerde, merkte ze Chris C. door het raam naakt op terwijl hij zich aan het masturberen was. Op 13 oktober 2017 kon hij in het Izegemse zwembad ook betrapt worden terwijl hij een vrouw onder de rand van het kleedhokje aan het begluren was. Toch bleef hij maar lustig verder doen. Uitspraak op 22 juni. (LSi)