“Onverbeterlijke” drugsdelinquent uit Oostende aan gevangenispoort betrapt met 42 gram hasj

Een 34-jarige Oostendenaar riskeert achttien maanden cel omdat hij aanzienlijke hoeveelheden drugs binnen smokkelde in de Brugse gevangenis.

Op 22 december vorig jaar keerde N.Z. naar de Brugse gevangenis terug na een uitgaansverlof. Maar bij de fouille aan de ingang troffen de cipiers 42 gram hasj op hem aan. Twee dagen later werden tijdens een celcontrole nog eens tientallen kalmeerpillen en kleine hoeveelheden cannabis en speed in zijn onderbroek gevonden.

Z. gaf toe dat hij alle drugs op 22 december had binnengebracht. “Hij beweerde dat het voor eigen gebruik was maar dat is niet geloofwaardig”, stelde de procureur. “Deze man is onverbeterlijk.”

Volgens de verdediging heeft Z. intussen toch het licht gezien. “Hij liet zich op 15 maart opnemen in een instelling om aan zijn verslaving te werken”, pleitte meester Mieke Byttebier. “De laatste maanden is hij drugs- en tuchtvrij. We hopen op mildheid.” De rechter doet uitspraak op 9 mei. (AFr)