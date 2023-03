Onverbeterlijke dief wil mildere straf: “Hij werkt al een kwarteeuw aan zichzelf … op een slechte manier!”

Een 38-jarige man vraagt in beroep een milde straf voor enkele diefstallen, onder meer in Bredene. “Hij heeft zijn leven nu op de rails.”

De 38-jarige E.V. was in 2020 dakloos. Op 18 september 2020 drong hij een caravan in Bredene binnen om diefstallen te plegen. In Zottegem gebruikte hij een gestolen bankkaart om twee keer contactloos te betalen. Daarnaast stal hij een portefeuille uit een wagen die niet op slot was. Hij kreeg een jaar cel, maar ging in beroep.

Opleiding gevolgd

Zijn advocate vraagt in eerste instantie een werkstraf. Maar de man zit nog een poos in de gevangenis na eerdere veroordeling voor afpersing (30 maanden), diefstal (6 maanden) en heling (7 maanden). Vermits een werkstraf binnen het jaar moet worden uitgevoerd, lijkt de kans klein dat dat lukt. Daarom vroeg ze in het andere geval een mildere straf dan het jaar cel.

“Hij heeft zijn leven inmiddels op de rails”, meent zijn advocate. “Hij heeft nu een woning en heeft een opleiding in de gevangenis gevolgd. Hij is klaar om te gaan werken.” Maar het openbaar ministerie is niet overtuigd. “Zijn eerste veroordeling dateert al van 2000! Hij is dus al een kwarteeuw bezig met aan zichzelf te werken, zij het op een slechte manier.” De procureur-generaal vond daarom een jaar cel het minimum. Uitspraak op 26 april. (OSM)