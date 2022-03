Onverbeterlijke dief wil geen bijkomende straf

Een 35-jarige onverbeterlijke dief hoopt in beroep een extra straf voor drie diefstallen in supermarkten te vermijden.

Op 1 december 2020 jaar werd Dimitri B. gefilmd terwijl hij met een smartwatch aan de haal ging bij Colruyt in Brugge. Een paar weken later keerde B. terug naar dezelfde supermarkt om er twintig pakjes roltabak te stelen. Opnieuw werd hij gefilmd. En op 22 februari verliet B. zonder te betalen een Brugs Carrefour-filiaal met bier en nepjuwelen. Hij werd toen op heterdaad betrapt. Hij kreeg 18 maanden cel, maar ging in beroep.

Tal van veroordelingen

Dimitri B. liep in het verleden al talrijke veroordelingen op voor diefstal en verzamelde sinds 2006 al zo’n twaalf jaar cel. Eind vorig jaar kreeg hij nog maar eens 27 maanden cel voor diefstallen van onder meer een resem vuilniszakken en sigaretten uit de Colruyt en een geldkoffer . Zijn advocaat vroeg daarom geen extra straf bij die 27 maanden. “Dit is dweilen met de kraan open”, zuchtte de advocaat-generaal. Op de vraag van het hof of de advocaat pro deo optrad, antwoordde de advocaat bevestigend. “Hij wordt betaald met vuilzakken”, schertste het openbaar ministerie. Uitspraak op vier mei. (OSM)