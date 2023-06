Onverbeterlijke dief uit Oostende geeft zich bij arrestaties uit voor jongere broer

Een 38-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor liefst 23 winkeldiefstallen, drugsbezit en schriftvervalsing. Om het gerecht te misleiden, gaf Jérémy D. zich bij arrestaties uit voor zijn jongere broer.

Tussen 24 mei en 3 november 2022 sloeg Jérémy D. 23 keer toe in Oostende, Koksijde, Nieuwpoort en Bredene. Hij had het veelal gemunt op sterke drank maar graaide ook parfum, schoenen, snoepgoed en een rugzak mee. Daarbij werd de Oostendenaar herhaaldelijk betrapt. Hij was ook te zien op camerabeelden.

Tot negen keer toe gaf D. zich bij arrestaties uit voor zijn jongere broer. Na feiten in Koksijde ondertekende hij zelfs zijn verklaringen met de naam van zijn broer. Bij een arrestatie in juni 2022 had hij bovendien een spuit met heroïne op zak.

Eerder al vier jaar effectief

D. liep al meerdere veroordelingen op voor drugs en diefstallen. In een gelijkaardig dossier kreeg D. in augustus 2021 al vier jaar effectief opgelegd. Maar in beroep werd die straf omgezet in een voorwaardelijke. “Maar de inkt van dat arrest was nog niet droog of hij pleegde alweer nieuwe feiten”, foeterde procureur Lode Vandaele.

Advocaat Mathieu Langerock kon enkel aandringen op mildheid. “Zijn voorwaarden waren nog niet opgestart toen hij al herviel in druggebruik”, stelde hij. “Die gestolen drank verkocht hij om in zijn druggebruik te voorzien.”

In dezelfde zaak werd ook nog een 41-jarige Oostendenaar veroordeeld. D.C. kreeg achttien maanden effectieve celstraf voor zes winkeldiefstallen, waarvan hij er twee pleegde samen met Jérémy D. (AFr)